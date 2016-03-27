У дев'яти областях проходять перші вибори в об’єднаних громадах

Як повідомляє громадська організація "Комітет виборців України", обирати депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів будуть жителі Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської та Харківської областей.

Читайте такожУ Кривому Розі проходять позачергові вибори мера Це будуть перші вибори депутатів місцевих рад та голів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) після чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року.

Ще в трьох об’єднаних громадах – Пісківській селищній ОТГ (Київська область), Привільненській сільській ОТГ, Крупецькій сільській ОТГ (Рівненська область) – вибори призначені на 24 квітня 2016 року. Таким чином, після виборів у березні-квітні 2016 року кількість об’єднаних територіальних громад в Україні зросте зі 159 до 172, інформує КВУ.