Голосування на виборах мера Кривого Рогу почалось без грубих порушень законодавства - ОПОРА

Підготовчі засідання ДВК та відкриття виборчих дільниць відбулися у спокійній атмосфері, із дотриманням встановлених законодавством вимог, повідомляється на сайті організації.

Читайте такожУ Кривому Розі проходять позачергові вибори мера Водночас декілька ДВК допустили процедурні порушення, зауважили в ОПОРІ. На 3,8% виборчих дільниць Кривого Рогу не велися протоколи засідання комісій. 1,3% спостерігачів ОПОРИ повідомили, що ДВК не забезпечували їм можливість для повноцінного спостереження за усіма виборчими процедурами під час ранкового засідання та на початку голосування.

На позачергових виборах Криворізького міського голови функціонує 293 виборчі дільниці, на яких забезпечуються голосування виборців із 8.00 до 20.00, нагадали у мережі.

Як повідомляв УНІАН, на посаду міського голови Кривого Рогу балотуються 15 кандидатів.

Всі дільниці у місті відкрилися вчасно.