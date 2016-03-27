Порошенко привітав католиків з Великоднем
За словами президента, сьогодні, під час великих випробувань, всім необхідні непохитна сила духу, стійкість переконань і милосердя.
Президент України Петро Порошенко привітав католиків з Великоднем.
«З Воскресінням Господнім християн, що святкують за григоріанським календарем», - написав він у Facebook.
У привітанні, оприлюдненому пізніше на сайті глави держави, Порошенко зазначив, що «у ці великодні дні ми об’єднуємося у щирій молитві за мир, злагоду і добробут на Українській землі».
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За словами президента, «сьогодні, у час великих випробувань, усім нам потрібні непохитна сила духу, стійкість переконань та милосердя».
Він висловив переконання, що мудрість, терпіння, працьовитість і гордість українського народу стануть запорукою гідного майбутнього держави.
«Нехай у ваших серцях ніколи не згасає вогонь віри, надії та любові», - зауважив Порошенко.