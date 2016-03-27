У Кривому Розі члени ДВК взяли для голосування на дому майже півсотні зайвих бюлетенів - ОПОРА

У Кривому Розі члени однієї з дільничних виборчих комісій взяли для проведення голосування на дому майже 50 зайвих бюлетенів.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

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За даними спостерігача організації, на дільниці №121546 (Довгинцівський р-н) зареєстровано 19 виборців, які голосують за місцем перебування. Проте для їх голосування комісія видала членам ДВК 66 бюлетенів.

Спостерігачі зафіксували, що до виїзду з дільниці бюлетені зберігалися в сейфі разом із списком виборців.

Голова комісії не пояснила, чому бере таку велику кількість бюлетенів, проте запевнила спостерігача ОПОРИ, що вона зможе перевірити, що проголосували саме 19 виборців, коли члени комісії повернуться на дільницю.

Крім того, на цю ж дільницю прийшла одна жінка, яка була у переліку тих, хто мав голосувати за місцем проживання. ДВК не дозволила їй проголосувати, поки не повернуться члени комісії зі списком виборців, що голосують вдома.

Спостерігач ОПОРИ проконтролювала ситуацію. Члени виборчої комісії повернулися з 11 виборчими бюлетенями у скриньках для голосування за місцем перебування, і принесли з собою 55 незаповнених бюлетенів. А жінка, про яку згадувалося вище, змогла проголосувати.

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Крім того, спостерігач ОПОРИ зафіксував на ДВК №121627 (Інгулецький р-н) факт видачі виборцю грошей після голосування.

За інформацією спостерігача, неподалік дільниці був помічений автомобіль ВАЗ. Коли виборець виходив з дільниці, то підходив до двох людей, що стояли біля дільниці, й вони разом йшли до автомобіля, де виборець отримував гроші.