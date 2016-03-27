Гройсман розповів про свою "самоціль" і заявив, що впорається з проблемами на посаді прем'єра

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман вважає, що впорається з проблемами на посаді прем’єр-міністра України.

Про це він сказав в інтерв’ю одному з телеканалів.

При цьому Гройсман зазначив, що готовий взяти на себе відповідальність.

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«На запитання, чи хочу я бути керівником уряду, знаєте, бажання - це справа десята. Чи можу я впоратися з цим завданням - я вважаю, що так», - сказав Гройсман.

При цьому він зауважив, що посада прем’єра не є його метою.

«Я вважаю, що я сумлінно буду робити те, що сьогодні очікує суспільство і чого потребує держава. Але це не є моє самоціллю», - сказав голова ВР.

Він наголосив, що «самоціль» у нього єдина – аби «в рамках парламенту й уряду» почали вирішувати проблеми, зокрема, будувати дороги, створювати нові робочі місця, вирішити питання фермерів.

За словами Гройсмана, він знає, як вирішувати проблеми.

На його думку, у нинішній кризовій ситуації в Україні є неприйнятною позиція: «пересидимо, якось воно перемелеться».

Як повідомлялося, 24 березня фракція «Блоку Петра Порошенка» запропонувала кандидатуру Гройсмана на посаду прем’єр-міністра.

Гройсман заявив про готовність очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримають фракції коаліції. 25 березня Гройсман презентував лідерам фракцій свою програму діяльності на посаді глави уряду.

Після презентації лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що його фракція поки не бачить можливості підтримати кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра.

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Водночас народний депутат від “Батьківщини” Сергій Власенко наголосив, що його політична сила готова до участі у формуванні нової коаліції та обговорення програму дій уряду лише після врахування її вимог.

Своєю чергою депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець заявив, що “Народний фронт” визначиться щодо можливості підтримки Гройсмана на посаду глави уряду у понеділок, 28 березня.