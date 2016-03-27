Яценюк пропонує парламенту схвалити акт про принципи відносин у владі

Про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він нагадав, що уряд схвалив цілі і принципи, які відобразили колегіальну позицію: «продовжити курс реформ і перешкодити будь-якому неконституційному впливу на виконавчу владу та запобігти корупції».

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За словами прем'єра, два тижні тому він запропонував законодавчо закріпити ці універсальні принципи як основу для руху країни, однак його пропозиція не отримала жодної відповіді.

«Відсутність реакції означає, що криза не є урядовою. Це криза лідерства, національної відповідальності та моральних уявлень про те, як має діяти нова влада у великому значенні цього слова. Не прізвища чи персоналії, а саме етичні принципи є виходом з кризи», - наголосив він.

«Я хочу, щоб ми знайшли сили піднятися над популізмом, примітивністю мислення та гнилими політичними практиками, які шукають в Україні спосіб для реваншу і повернення», - підкреслив Яценюк.

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Внутрішні і зовнішні загрози, наголосив він, залишаються надзвичайними.

«Нам рівною мірою загрожують цілком реальні виклики політичної та економічної некерованості, фінансової нестабільності, міжнародної втоми від українського політичного класу, не кажучи про російську військову агресію. Не дарма в Кремлі анонсують і з нетерпінням очікують на зміну української влади. Вони добре пригадують політичну боротьбу в Україні у 2006-2010 роках», - сказав прем’єр.

«Взаємне поборення національних сил завжди приводить до влади «януковичів» і окупантів», - додав він.

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За словами Яценюка, необхідно припинити «безглуздий «забіг на місці», який пригнічує країну». Для цього, підкреслив він, у рамках парламенту треба схвалити акт про принципи відносин у владі.

«В основі акту про засади взаємин у владі бачу універсальні цілі та принципи, схвалені нашим урядом. Етичні зобов’язання, відтак, мають стати юридичними», - наголосив він.

За словами Яценюка, ці принципи мають відображати спільну волю прискорити реформи, обмежити будь-які корупційні замахи і не допустити узурпації влади будь-яким її інститутом.

«Співавторами такого закону бачу всіх членів нашої європейської коаліції», - наголосив він.

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Яценюк підкреслив, що поява такого акта означатиме, що політичний клас «готовий та здатен до роботи на тривалу перспективу, як було обіцяно нашому народові».