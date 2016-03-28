"Самопоміч" залишається в опозиції - Березюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк заявив на засіданні Погоджувальної ради голів фракцій і парламентських комітетів.

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"Ми, фракція "Самопоміч", залишаємося в парламенті. Ми в опозиції, яка незалежна від олігархічної системи, ми будемо підтримувати вас у всьому тому, що розвиває цю країну, і будемо інформувати про те, що ви робите, що шкодить цій країні", - сказав Березюк, звертаючись до представників інших фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого фракція "Об'єднання "Самопоміч" заявила про вихід з коаліції в зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду.

Раніше про те, що "Самопоміч" поки не бере участь у переговорах щодо створення нової коаліції, заявляв лідер Радикальної партії Олег Ляшко.