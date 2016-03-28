У "Народному фронті" заявили, що не висувають жодних нових вимог щодо коаліції

Пропозиції президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також кандидатур до складу Кабінету Міністрів України вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді.

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами.

"Згідно з Конституцією України пропозиції Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також кандидатур до складу Кабінету Міністрів України вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді", - зазначив він.

"Ми сьогодні почули про умови входження в коаліцію від інших партій: спочатку прийняття законопроектів, які вони вважають дуже потрібним, а потім створення коаліції", - сказав Максим Бурбак.

Він відзначив, що "Народний фронт" не висуває жодних нових вимог, як це озвучив керівник фракції БПП.

"Хочу нагадати, що 2 місяці ми відкрито звертаємося до колег з БПП, щоб вони публічно визначилися з варіантом подолання штучно створеної політичної кризи. Або ми відновлюємо роботу коаліції "Європейська Україна" і підтримуємо програму дій чинного Уряду, або вони пропонують альтернативного Прем’єра, склад Уряду і нову програму", - наголосив Максим Бурбак.

Він підкреслив, що "Народний фронт" не підтримає відставки діючого уряду, поки не буде альтернативи.

"Депутати нашої фракції хочуть бачити склад нового Кабінету Міністрів і програму дій нового Уряду, а не слова і завірення в тому, що будуть проводитися реформи. Я бачив програму діючого Уряду – там 379 конкретних рішень, які треба впровадити", - сказав Голова фракції.

"Треба відповідально ставитись до ситуації в країні. Для того, щоб було економічне зростання – треба, щоб Уряд стабільно працював, а не ділити портфелі", - резюмував Максим Бурбак.