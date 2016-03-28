У "Народному фронті" заявили, що не висувають жодних нових вимог щодо коаліції
Максим Бурбак відзначив, що "Народний фронт" не висуває жодних нових вимог, як це озвучив керівник фракції БПП.
Пропозиції президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також кандидатур до складу Кабінету Міністрів України вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді.
Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з журналістами.
"Згідно з Конституцією України пропозиції Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також кандидатур до складу Кабінету Міністрів України вносить коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді", - зазначив він.
"Ми сьогодні почули про умови входження в коаліцію від інших партій: спочатку прийняття законопроектів, які вони вважають дуже потрібним, а потім створення коаліції", - сказав Максим Бурбак.
Він відзначив, що "Народний фронт" не висуває жодних нових вимог, як це озвучив керівник фракції БПП.
"Хочу нагадати, що 2 місяці ми відкрито звертаємося до колег з БПП, щоб вони публічно визначилися з варіантом подолання штучно створеної політичної кризи. Або ми відновлюємо роботу коаліції "Європейська Україна" і підтримуємо програму дій чинного Уряду, або вони пропонують альтернативного Прем’єра, склад Уряду і нову програму", - наголосив Максим Бурбак.
Він підкреслив, що "Народний фронт" не підтримає відставки діючого уряду, поки не буде альтернативи.
"Депутати нашої фракції хочуть бачити склад нового Кабінету Міністрів і програму дій нового Уряду, а не слова і завірення в тому, що будуть проводитися реформи. Я бачив програму діючого Уряду – там 379 конкретних рішень, які треба впровадити", - сказав Голова фракції.
"Треба відповідально ставитись до ситуації в країні. Для того, щоб було економічне зростання – треба, щоб Уряд стабільно працював, а не ділити портфелі", - резюмував Максим Бурбак.