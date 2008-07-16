Депутат БЮТ: Партія регіонів поставила вугільну галузь на грань виживання

Партія регіонів, не підтримавши ухвалення змін до Держбюджету на 2008 рік, тим самим поставила вугільну галузь країни на грань виживання, вважає народний депутат України (фракція БЮТ), голова Донецької обласної організації ВО «Батьківщина» Геннадій ЗАДИРКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Донецьку.

«Своїм неголосуванням, непідтримкою змін бюджету регіонали поставили вугільну галузь України на грань виживання», – сказав депутат.

Г.ЗАДИРКО пояснив таке твердження тим, що зміни передбачали виділення значних коштів на підтримку і модернізацію шахт. «0,5 млрд. грн. виділялося для підтримки вугільних шахт, і, більше того, 310 млн. грн. виділялося для того, щоб під державні гарантії одержати кредит для оновлення і придбання нового устаткування для шахт», – відзначив він.

У зв`язку з цим позицію Партії регіонів Г.ЗАДИРКО вважає «експлуатацією ідеї підтримки вугільної промисловості України».

Також депутат стверджує, що через неприйняття змін до бюджету Донецька область недоодержить – 497, 2 млн. грн. Це, за його словами, більше за інші регіони. За Донецькою областю в цьому списку (за зниженням ) стоїть Дніпропетровська, яка недоодержить до бюджету 432 млн. грн. Далі ідуть Запорізька область (недоодержить 310 млн. грн.); Львівська – 281,1 млн. грн., Харківська – 234,4 млн. грн. та інші регіони України.

Конкретизуючи ситуацію по Донецькій області, Г.ЗАДИРКО відзначив, що змінами до бюджету було передбачено, зокрема, надходження 100,5 млн. грн. додаткових дотацій на закупівлю продуктів харчування в регіоні; 90 млн. грн. субвенцій на проведення Євро-2012; 67,7 млн. грн. – зборів за забруднення навколишнього природного середовища; 63,2 млн. грн. – на реконструкцію автодоріг містам - учасникам Євро-2012 і т.д.

«Тобто, фактично дії опозиції призвели сьогодні до того, що кошти, які уряд зміг заробити для бюджету України, виявились незатребуваними, нерозподіленими. Безперечно, це завдає страшної шкоди економіці Україні», - констатував народний депутат.