У НУ-НС вважають, що без ЄЦ позачергову сесію не зберуть

Народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що НУ-НС має підтримати ініціативу БЮТ щодо проведення позачергової сесії Верховної Ради для ухвалення змін до держбюджету.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами народного депутата, на даний момент він не знає, чи виходив вже БЮТ офіційно з відповідною пропозицією до керівника фракції НУ-НС В’ячеслава КИРИЛЕНКА. «Але я вважаю, що питання змін до бюджету заслуговує на те, щоб депутати перервали свою відпустку. Це був би гідний вчинок», - сказав він.

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, проведення позачергової сесії багато в чому залежить від депутатів, які належать до партії «Єдиний Центр». За його словами, якщо вони дадуть згоду на голосування за зміни, то позачергова сесії може відбутися. «В іншому випадку ми не наберемо 226 голосів», - сказав народний депутат.

В той же час, за його словами, з пропозицією про проведення позачергової сесії має вийти не тільки фракція БЮТ, а і прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. «Вона має запропонувати це Президенту і заручитися його підтримкою», - сказав він.

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що вірогідність проведення позачергової сесії малоймовірна. Він пояснив це тим, що існує велика напруженість між Президентом і прем’єром, і якщо вони не змогли домовитися про ухвалення змін до бюджету під час попередньої сесії, то навряд чи домовляться зараз.

В той же час Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що нема таких позицій в проектах законів, внесених Президентом і урядом, по яких не можна було б знайти компромісу.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня, в останній день роботи другої сесії Верховної Ради 6-го скликання, ВР відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету.

Водночас голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи сесію ВР, сказав, що у разі виникнення у депутатів бажання прийняти зміни до державного бюджету можна буде скликати позачергову сесію.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 15 липня заявила про необхідність ухвалення змін до держбюджету на позачерговій сесії Верховної Ради.

«Я просила б: не втрачайте часу, абсолютно не факт, що всі (депутати – УНІАН) виїхали і не готові зібратися. Я думаю, що якщо вийти і ретельно попрацювати разом зі мною, зокрема, з окремими депутатами, з лідерами фракцій, якщо реально дати їм відчути, що втратили сьогодні області від неприйняття цього бюджету, – я не виключаю, що все ж знайдуться лідери фракцій, у яких є бодай залишки совісті, аби зібратися і, не чекаючи вересня, все-таки прийняти зміни і доповнення до бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні, 16 липня, народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що фракція БЮТ збирає підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради.