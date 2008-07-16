У Литвина помітили, як смажений півень клюнув БЮТ в одне місце

У фракції Блоку Литвина вважають, що у нинішньої коаліції немає 226 голосів для ухвалення змін до державного бюджету.

Зокрема, в коментарі УНІАН народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що ініціатива БЮТ з проведення позачергової сесії є не більш ніж «непоганим піар-ходом». «Якщо потрібно вносити зміни до бюджету, то не варто було чекати, коли смажений півень клюне в одне місце», - сказав він.

За його словами, якби уряд дійсно хотів внести зміни до держбюджету, то відповідний проект закону був би поданий до ВР ще в травні або червні. «А зараз ця ініціатива направлена на те, щоб відвернути увагу від того, що в коаліції немає 226 голосів», - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ також наголосив, що ініціатива з проведення позачергової сесії є дивною, оскільки вже половина депутатів від БЮТ отримали в касі ВР свої відпускні.

У свою чергу народний депутат від фракції Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ в коментарі УНІАН зазначив, що зібрати 150 підписів для БЮТ не є проблемою. «Проблемою є зібрати 226 голосів для ухвалення змін до бюджету», - сказав він.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ зазначив, що зміни до державного бюджету, запропоновані урядом, повинні бути більш зваженими, оскільки ті показники, які пропонуються Кабміном, є нереальними. Народний депутат також зазначив, що прем’єр-міністру України разом з міністром фінансів варто провести консультації з усіма фракціями ВР для того, щоб врахувати пропозиції політичних сил для підтримки відповідного законопроекту в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ збирає підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради з метою ухвалення змін до бюджету-2008.

У свою чергу в Секретаріаті Президента не виключають, що ВР наприкінці наступного тижня зможе розглянути зміни до державного бюджету.

“Наступної п`ятниці або четверга Рада змогла б розглянути зміни до бюджету”, - сказав сьогодні, 16 липня, заступник керівника Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.