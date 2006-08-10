Президенту загрожує штраф

Опівночі сплив термін, коли Президент Віктор Ющенко мав добровільно поновити своїм указом на посаді голови Київської облдеражадмінстрації Євгена Жовтяка. Відповідне рішення Києво-святошинський районний суд виніс ще 16 червня цього року.

Утім, через юридичну тяганину, коли виконавча служба змушена була кілька разів звертатися до суддів за поясненням ухвали, впровадження по справі відновили лише 1 серпня. Згідно з законом, якщо Президент не виконає рішення суду, його оштрафують. Сам Жовтяк каже, що його звільнили незаконно, і до суду він подавав заради справедливості.

Євген Жовтяк, екс-голова облдержадміністрації:

- В моєму випадку мене могли звільнити лише за власним бажанням, тобто відставка і якщо мене запросили сказали що влада не готова виконувати обіцянки 2004, пішов би без питань. Але ж радник Президента говорять, він може порушувати Конституцію без покарання.

5 канал