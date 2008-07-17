Донецький губернатор з радістю вчепився в ідею Тимошенко

Якщо в Україні найближчим часом не приймуть закон про приватизацію у вугільній галузі, то через два роки цієї галузі в країні не буде, прогнозує голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на запитання про перспективи ухвалення закону, що регламентує приватизацію вугільних підприємств в Україні.

«Які цілі ставлять перед собою центральні органи влади? Якщо нам потрібна вугільна промисловість, тоді прагнутимемо визначити правила в нашій країні, якщо немає – так і буде уповільнений процес, - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. - Я не хочу бути пророком, але поріг – мінімум, два роки, і вугільної промисловості в країні не буде».

Губернатор заявив, що він підтримує ідею приватизації, «більше того, я наполягаю на цьому. І ми пропонуємо процедуру і там є перелік підприємств, їх треба певною мірою підготувати».

В.ЛОГВИНЕНКО пояснив, що, «по-перше, це цінове питання, відразу збільшується по підприємству вартість, і, по-друге, є надійність в тому, що підприємство, що вже в якійсь мірі зміцніло, передається ефективному власникові з відповідними зобов`язаннями».

Проте губернатор ще раз відзначив, що «в Україні немає на сьогоднішній день норм і правил приватизації вугледобувних підприємств, є проект закону, але він так і не прийнятий».

Характеризуючи нинішню ситуацію у вугільній промисловості, В.ЛОГВИНЕНКО повідомив: «За останні 4 року об`єм бюджетної підтримки збільшився в 1,9 раза, в стільки ж збільшився і об`єм підтримки на собівартість продукції, фонд оплати праці збільшився в 2,2 раза. А об`єм видобутку за цей час знизився майже на 20%».

Глава облдержадміністрації підкреслив, що не коментуватиме ці цифри, вони говорять самі за себе, «я можу єдине сказати, що це – повний провал у вугільній галузі».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 14 травня 2008 р. затвердив концепцію реформування вугільної галузі. Згідно з документом, шахти для приватизації об`єднано в 22 лоти, і до кожного з них увійшли і прибуткові шахти, і збиткові, а також шахти з достатнім запасом вугілля, які планується закривати.

14 липня міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ заявив, що Міністерство вугільної промисловості України підготувало 22 лоти для продажу шахт. За його словами, до цих лотів увійшли 120 шахт, які пропонуються до приватизації.