Порошенко обговорив з прем'єром Нідерландів справу рейсу МН17: домовилися діяти спільно

Про це йшла мова під час переговорів президента України Петро Порошенко з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте сьогодні у Вашингтоні, поінформував прес-секретар президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Україна і Нідерланди будуть діяти спільно в рамках розслідування авіакатастрофи МН17», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над територією Донецької області, контрольованою терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

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З метою розслідування цієї трагедії 7 серпня 2014 року була створена міжнародна слідча група, до складу якої увійшли прокурори і представники інших правоохоронних органів України, Королівства Нідерландів, Королівства Бельгії, Австралії і Малайзії, а також представники Євроюсту.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднив звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа сталася внаслідок детонації боєголовки типу 9N314M, яку випустили з зенітно-ракетного комплексу «Бук» на сході України».

Голова Радбезу Нідерландів заявив, що внаслідок вибуху передня частина літака була зруйнована, а літак розламався в повітрі.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Нідерланди опублікують остаточний доповідь про катастрофу літака «Боїнг» рейсу MH17 навесні 2016 року.