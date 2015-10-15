МЗС назвав звіт Нідерландів щодо катастрофи MH17 серйозним кроком з притягнення винних до відповідальності

Міністерство закордонних справ України розцінює звіт Ради безпеки Нідерландів про причини катастрофи літака «Боїнг 777» «Малайзійських авіаліній» як суттєвий крок на шляху до притягнення до відповідальності винних у трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу речник МЗС України Мар’яна Беца.

"Ми вважаємо, що опублікування звіту про падіння літака «Боїнг 777» із зазначенням причин катастрофи та відповідних рекомендацій є суттєвим кроком на шляху притягнення до відповідальності винних у цій страшній трагедії", - сказала вона.

За словами Беци, наступний важливий крок - це завершення кримінального розслідування, яке наразі триває. Воно проводиться спільною слідчою групою за участю України, Нідерландів, Австралії, Бельгії та Малайзії.

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"Притягнення до відповідальності - це наш пріоритет, і наразі ми працюємо в рамках спільної слідчої групи разом з причетними країнами щодо пошуку ефективних шляхів. Це може бути трибунал, це може бути національна юрисдикція, головне, щоб це був ефективний механізм притягнення винних до відповідальності", - сказала Беца.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 у липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою «Бук». Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

Водночас паралельно у Нідерландах триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.