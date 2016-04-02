Україна вимагає від світової спільноти не допустити розміщення Росією ядерної зброї в Криму – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час брифінгу для представників ЗМІ у приміщенні Саміту з ядерної безпеки сьогодні у Вашингтоні.

«Ми дійсно дуже занепокоєні, оскільки на сьогоднішній день відповідно до міжнародного права Україна несе повну відповідальність за розміщення елементів ядерної зброї на своїй території, оскільки Крим є українською територією, ми дуже занепокоєні можливим розміщенням (ядерної зброї - УНІАН), відповідно до інформації нашої розвідки, це планує зробити РФ», - заявив він.

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«Ми вимагаємо дуже злагоджених та ефективних кроків світової спільноти для того, щоб не допустити кардинального погіршення ситуації з безпекою в Чорноморському регіоні щодо розміщень в Криму ядерної зброї і впевнений в тому, що ці консультації мають привести до унеможливлення цих кроків на українській території в Криму», - додав Порошенко.