У США вважають, що ядерна зброя не гарантувала б територіальної цілісності України

Про це заявив речник Державного департаменту США Джошуа Бейкер, передає "Радіо Свобода".

Він вважає, що насправді ядерний арсенал не був гарантом територіальної цілісності.

"І Сполучені Штати не визнають Крим частиною Російської Федерації і не визнаватимуть! І тому ми наклали на Російську Федерацію економічні санкції, бо вони є дуже ефективним інструментом", - зазначив Бейкер.

Він нагадав, що США неодноразово закликали Російську Федерацію повернути Крим і припинити військово-політичну підтримку бойовиків на Донбасі.

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"Ми не хочемо, щоб незаконне захоплення Криму і військові дії Російської Федерації на Донбасі негативно вплинули на глобальну і колективну безпеку, пов’язану саме з ядерними матеріалами, бо це різні речі", - розповів речник Дердепартаменту США.

Саме тому, за його словами, триває діалог щодо російських дій в Україні, а на саміті з ядерної безпеки обговорюється тема зміцнення глобальної архітектури.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама перед початком саміту з ядерної безпеки закликав Росію виконувати всі умови договору про ракети середньої і меншої дальності.

Довідка УНІАН. У 1994 році Україна відмовилася від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі.

Після цього у 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки. Згідно з Меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.