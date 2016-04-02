Луцькі податківці звинуватили "Континіум" в ухилянні від сплати податків на мільйони гривень

Про це йдеться у листі Луцької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Волинській області до голови Волинської обласної ради Ігоря Палиці, копія якого є у розпорядженні УНІАН.

"Луцька ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області повідомляє Вас, щодо недобросовісної групи платників, які перебувають на обліку у нашій ДПІ та здійснюють свою діяльність на території Волинської області, а саме підприємств ФПГ «Континіум», станом на 21.03.2015 року кількість яких складає понад 90 СГД, 55 з яких не декларують податок на прибуток за підсумками 2015 року (є збитковими або відображають нульові показники). При цьому, вказаною групою декларується і від'ємний баланс по податку на додану вартість", - йдеться у листі.

Фіскали наголошують, що підприємства ФПГ «Континіум» протягом 2015 року сплатили до бюджету податків 47 501,5 тис. грн. Разом з цим, сума відшкодованого ПДВ на рахунки платників податків підприємств, що належать до даної ФПГ, за 2015 рік склала 95 883,3 тис. грн.

"Враховуючи зазначене, дана група підприємств не виконує бюджетоутворюючих функцій, та негативно впливає на загальні показники Волинської області по наповненню державного бюджету. Крім того, підприємства даної групи регулярно використовують схеми «оптимізації» та «мінімізації» податкових зобов'язань", - наголосили фіскали.

Зокрема, за їхніми словам, підприємства мінімізують зобов'язання до сплати за рахунок здійснення операцій із придбання сільськогосподарської продукції для подальшого її експорту, проте ПДВ до бюджету по таких операціях не сплачувалось як постачальниками такої с/г продукції, так і підприємствами групи «Континіум».

"Слід зазначити, що при здійсненні вищевказаних операцій з придбання с/г продукції, не простежується її походження, а саме: у с/г постачальників відсутня необхідна кількість трудових, матеріальних, в т.ч. земельних ресурсів для вирощеної реалізованої продукції, крім того частина таких с/г постачальників відсутні за місцезнаходженням", - пояснюють одну зі схем фіскали.

Крім того, за інформацією ДФС, підприємства "Континіума" серед інших використовують схему ухилення від сплати податків, за рахунок операцій по реалізації/придбанню торгових марок між підприємствами групи «Континіум» (пов'язаними особами), а саме шляхом безпідставного збільшення вартості торгових марок, що призводить до несплати податків, в наслідок нарощення витратної частини податкової звітності підприємств.

"В результаті вищевказаної фінансово-господарської діяльності ФПГ «Континіум» в регіональних органах ДФС складається негативна думка, щодо дотримання ними податкового законодавства, що в свою чергу псує добросовісність та ділову репутацію Волинського бізнесу в цілому. Луцька ОДПІ просить Вас врахувати вищевказані факти та посприяти в дотриманні вимог податкового законодавства та відповідній сплаті податків до державного та місцевого бюджету ФПГ «Континіум»", - йдеться у листі.