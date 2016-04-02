Ложкін не виключає можливості роботи в новому уряді
21:41, 02 квітня 2016Політика
541 0
Глава Адміністрації президента України Борис Ложкін не виключає можливості роботи в новому уряді.
Ложкін поки не каже, чи працюватиме в Кабміні / УНІАН
Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю телеканалу «Україна».
«Поки немає коаліції, поки немає кандидатури прем'єр-міністра і поки прем'єр-міністр не запропонував склад Кабінету і програму уряду говорити про те, чи буду я працювати в Кабміні передчасно», - заявив він.
Читайте такожГлава АП Ложкін оприлюднив декларацію за 2015 рік
Відповідаючи на питання чи не відкидає він можливість роботи в новому уряді, він відповів: «я ніяких можливостей не відкидаю».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter