Ложкін не виключає можливості роботи в новому уряді

Про це він заявив сьогодні в інтерв'ю телеканалу «Україна».

«Поки немає коаліції, поки немає кандидатури прем'єр-міністра і поки прем'єр-міністр не запропонував склад Кабінету і програму уряду говорити про те, чи буду я працювати в Кабміні передчасно», - заявив він.

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Відповідаючи на питання чи не відкидає він можливість роботи в новому уряді, він відповів: «я ніяких можливостей не відкидаю».