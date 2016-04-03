Порошенко хоче у "нормандському форматі" обговорити розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

22:41, 03 квітня 2016
Політика
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Президент України Петро Порошенко звернувся до Німеччини, як до головуючої в ОБСЄ країни, щодо розгортання поліцейської озброєної місії ОБСЄ на Донбасі та має намір порушити це питання найближчим часом на переговорах в «нормандському форматі».

фото: УНИАН

Про це він повідомив під час інтерв'ю українським телеканалам.

«Ми маємо абсолютно чіткий план – ми не дамо Росії створити імідж в світі, що нібито обидві сторони винні у невиконанні Мінських угод. Ключова моя позиція – це неправда, і це доведено до всієї нашої проукраїнської світової коаліції», - заявив Порошенко.

«Коли ми говоримо про необхідність проведення виборів, ми повинні мати чіткі передумови: ми повинні забезпечити режим тиші, якого немає. Після того як українські військові героїчно утримують промзону в Авдіївці, ми маємо фактично постійні обстріли з використанням артилерії та мінометів, ми бачимо застосування танків, і СММ ОБСЄ має в цьому можливість переконатися», - додав президент.

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«Ключова позиція - що режим припинення вогню, постійне розміщення СММ ОБСЄ як на лінії зіткнення, яке б гарантувало припинення вогню, як в місцях постійного збереження зброї, яка не відведена і не вивезена в РФ, так і вздовж неконтрольованої ділянки україно-російського кордону», - зауважив він.

«Там мають бути розміщені пости місії ОБСЄ, які пости – озброєні. Тому що на сьогоднішній день, коли неозброєні представники перебувають під атакою, – це означає неможливість ефективного виконання своїх обов’язків. Я звернувся до керівництва Німеччини, яка зараз головує в ОБСЄ, найближчим часом я збираюсь це підняти в переговорах в «нормандському форматі», і поліцейські озброєні підрозділи ОБСЄ мають гарантувати підготовку до виборів, проведення виборів і режим передачі влади обраним по українському законодавству на вільних прозорих і демократичних виборах керівництву, з яким ми будемо мати справу», - зазначив Порошенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна веде переговори про розміщення на Донбасі поліцейської збройної місії ОБСЄ, для забезпечення безпеки під час проведення виборів на цій території.

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