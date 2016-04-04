Гройсман допускає участь "Радикальної партії" і "Батьківщини" в новій коаліції

Про це голова Верховної Ради Володимир Гройсман заявив в ефірі одного з телеканалів, передає DT.ua.

"Я вважаю, що коаліція повинна бути результативною та ефективною. Сьогодні не йде мова про те, щоб створити коаліцію і уряд, які не будуть ефективні. Якщо буде коаліція на дві фракції, це не виключає того, що в коаліції можуть бути інші фракції, зокрема, "Батьківщина" і "Радикальна партія", – зазначив спікер парламенту.

Коментуючи своє можливе прем'єрство, політик підкреслив, що цей варіант є кращим, ніж розпуск Верховної Ради і дострокові вибори.

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"Ситуація дуже складна, але є два варіанти. Перший - береш на себе відповідальність, якщо тобі довіряє коаліція. Багато хто кажуть "навіщо ти береш на себе відповідальність, тебе спалять. Нехай краще будуть дострокові вибори". А дострокові вибори можуть зараз, у цей проміжок часу "спалити" всю країну",– резюмував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН раніше, розуміючи, що частину вимог Тимошенко виконати буде вкрай складно, БПП та НФ взялися формувати коаліцію на двох за допомогою "тушок".