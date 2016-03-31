"Тушки" повертаються: ЗМІ розповіли, як БПП та "Народний фронт" намагаються створити коаліцію

Приблизно два тижні тому в АП розглядали ризикований варіант про входження в коаліцію окремих депутатів з числа позафракційних, передає "Українська правда".

Ризикований – тому що Банкова могла отримати жорстку опозицію фракцій "Радикальної партії" і "Батьківщини".

Видання зазначає, що тепер план інший – щоб депутати вступали до фракцій БПП і НФ. Над ним працювали, телефонувавши депутатам навіть о другій ночі.

За інформацією УП, за переговори про вступ депутатів у фракцію БПП відповідають нардепи Ігор Кононенко, Сергій Березенко, перший заступник голови АП Віталій Ковальчук, до НФ – Андрій Іванчук.

Читайте такожКоаліційні гойдалки: ЗМІ дізналися, як Тимошенко зриває переформатування більшості

Так, 30 березня до БПП вступила колишній член фракції "Самопоміч" Ірина Суслова.

Багатьом нардепам це нагадало 2010 рік, коли завдяки рішенню Конституційного суду тодішній президент Віктор Янукович отримав можливість сформувати більшість завдяки входженню до коаліції окремих депутатів, а не тільки фракцій. Це допомогло йому узурпувати владу в Україні. Для таких депутатів тодішня опозиція, яка зараз не нехтує такими ж методами вигадала образливе прізвисько "тушки".

"Тільки тепер "тушкування" виглядає більш благородно, оскільки депутати входять не до коаліції, а до фракцій. План АП – дотягти кількість депутатів БПП до 144 людей, ще кілька депутатів увійдуть до НФ – щоб було 83 нардепи. Це дозволить сформувати крихку більшість із 227 нардепів", - йдеться у розслідуванні видання.

"Дешевше мотивувати 10 позафракційних, ніж проводити перевибори", – іронічно жартує один народний депутат з фракції БПП.

Наразі план БПП – завести у фракцію "групу Гопко" і ще 5-6 позафракційних.

"Група Гопко" – це безпосередньо Ганна Гопко, Вікторія Пташник, Остап Єднак, Павло Кишкар та Віктор Кривенко, які були виключені із "Самопомочі" після голосування за зміни до Конституції у серпні 2015 року.

За даними УП, станом на вечір середи не готовими зайти до президентської фракції виявилися Гопко та Єднак. У четвер, 31 березня, до БПП увійшли Павло Кишкар та Віктор Кривенко. Рішення було схвалено під час засідання фракції.

Депутати також називають інших кандидатів на вступ до фракцій. Лунали прізвища "свободівця" Сергія Рудика, позафракційного Юрія Дерев’янка, колишнього члена фракції БПП Євгена Рибчинського, екс-члена фракції НФ В’ячеслава Костянтиновського та колишнього "радикала" Артема Вітка.

Читайте такожЛуценко очікує поповнення БПП та "Народного фронту" і не виключає, що коаліція збереться вже сьогодні

Тим часом, у четвер "Самопоміч" провела спільне засідання з фракцією БПП. Та перша запевнила, що залишиться в опозиції.

Видання наголошує, що очевидним є одне – ситуація лишиться невирішеною до повернення Порошенка зі США, де він перебуває на запрошення президента Барака Обами. А вже наступного тижня має розпочатися його офіційний візит до Японії.

Тож політична криза в країні затягнеться мінімум до наступного пленарного тижня, що розпочнеться 12 квітня, підсумували у виданні.