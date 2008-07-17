Тимошенко підозрює, що Балога працює над "РосУкрЕнерго-3"

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що варіант аверсного використання «Одеса-Броди», який обговорює зараз Секретаріат Президента України, є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Тернополі, коментуючи на прохання журналістів заяву голови Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

«На жаль, усе, що навколо «Одеса-Броди» відбувається - це «РосУкрЕнерго»-3», - сказала прем`єр, зазначивши, що «РосУкрЕнерго»-1 - це безпосередньо створення компанії та її робота з постачання газу в Україну, а «РосУкрЕнерго»-2 - це спроба фактично «здати» шельф Чорного моря.

«Річ у тому, що там укладають угоди з офшорними компаніями. Нічого спільного ті угоди, які пропонується підписати, не мають з міжнародними проектами. Це чергова операція, яка здійснюється в Секретаріаті Президента», - наголосила прем`єр.

«Оскільки «РосУкрЕнерго» не пройшло, оскільки не пройшло забрати в України шельф Чорного моря разом з найбільшими родовищами газу, так у них не пройде і цей трюк: забрати «Одеса-Броди» на свої офшорні зони - продати технічну нафту, яка сьогодні наповнює трубу, і практично залишити Україну ні з чим. Такі проекти, можливо, і робитимуться колись, але, думаю, не в найближчі 20 років, коли наша команда буде при владі», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, коментуючи письмове доручення, згідно з яким Ю.ТИМОШЕНКО забороняє голові правління компанії «Укртранснафта» Ігореві КИРЮШИНУ та його заступникам підписувати документи і брати участь у нарадах і консультаціях про транспортування нафти трубопроводом «Одеса-Броди» до окремого рішення уряду, голова Секретаріату Президента В.БАЛОГА сказав: «Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вкотре намагається одноосібно, на власний розсуд вирішувати питання, що стосуються постачання енергоносіїв у нашу країну. Цими діями вона втручається у сферу конституційних прерогатив Президента України із забезпечення національної безпеки, однією зі складників якої є енергетична безпека держави».

Голова Секретаріату зазначив, що енергетична безпека є незмінним пріоритетом внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави. Він нагадав про підписаний у травні цього року Указ Президента №474, відповідно до якого до кінця 2008 року має бути виконано всі організаційні та технічні заходи для переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим прямого постачання нафти, як і передбачалося під час його будівництва.

Проект ЄАНТК, у реалізації якого зацікавлені країни Європи, підтримує Європейська комісія. Азербайджан підтвердив готовність щорічно поставляти за маршрутами коридору 5-6 млн. тонн нафти після того, як нафтопровід «Одеса-Броди» почне працювати в аверсному режимі. Два вітчизняні нафтопереробні заводи, «Галичина» і «Нафтохімік Прикарпаття», можуть отримувати понад 5 млн. тонн каспійської нафти, вже розроблено проекти відповідних договорів. Саме через цю магістраль «Укртранснафта» готова транспортувати сировину на кордон з Угорщиною і Словаччиною. Використання труби в проектному напрямі дасть змогу постачати мільйони тонн «легкої нафти» до Білорусі та Польщі, а через словацьку територію - на НПЗ у Чехії. Через кілька місяців буде повністю закінчено техніко-економічне обгрунтування маршруту «Одеса - Броди - Плоцьк - Гданськ», - повідомив він.

В.БАЛОГА сказав, що будь-яке «партизанське» втручання здатне поставити під загрозу виконання таких амбітних і перспективних планів: “У результаті наша економіка може зазнати багатомільярдних втрат, а вітчизняні НПЗ втратять можливості наростити обсяги виробництва, перейти на європейські стандарти продукції та посилити свою конкурентоспроможність».

Керівник президентського Секретаріату нагадав прем`єр-міністрові ті положення з програми діяльності уряду, викладеної в коаліційній угоді, які стосуються саме нафтопроводу «Одеса-Броди». За його словами, «у скріпленому автографом Ю.ТИМОШЕНКО зобов`язанні йдеться про «пріоритетність європейського напряму» транспортування енергоносіїв цим трубопроводом, підписання необхідних міжурядових документів для забезпечення реалізації проекту постачань каспійської нафти в Україну через трубопровід Одеса-Броди, укладення довгострокових контрактів з нафтовими компаніями про його завантаження в аверсному режимі».