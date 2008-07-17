БЮТ проти підвищення цін на хліб

Фракція Блоку Юлії Тимошенко cьогодні на пленарному засіданні Київради єдина не дала жодного голосу за постанову про підвищення цін на хліб у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За даними прес-служби, БЮТ підтримує надання компенсацій малозабезпеченим верствам населення, але вважає невиправданою “зворушливу турботу” мерії та більшості Київради щодо фінансової підтримки ВАТ «Київмлин» та ВАТ «Київхліб». Саме знищення конкуренції та монополізація згаданими компаніями стали однією з причин вкрай складної ситуації на столичному ринку хліба, переконані БЮТівці.

Як зазначають у прес-службі, депутати Київради не отримали належної фінансової документації, яка б показала реальні збитки «ВАТ «Київхліб» та ВАТ «Київмлин», або й взагалі б підтверджувала наявність збитків.

Тому БЮТ не погодився з пропозицією зробити крайніми споживачів. Більше того, підкреслили в прес-службі, на сесії БЮТівці внесли пропозицію проаналізувати діяльність всіх приватних монополій, які утворилися в ключових галузях міського господарства.

Що ж стосується поправок до бюджету міста на 2008 рік, то фракція БЮТ підтримала їх, оскільки вони ґрунтуються переважно на коштах, які Кабінет міністрів щойно виділив місту у вигляді субвенцій на виконання столичних функцій, відзначають у Блоці. Надані урядом ресурси передбачають як соціальні доплати різним верствам населення, так і потужні вливання в об’єкти столичної інфраструктури, як-то транспортні розв’язки на Ленінградській та Московській площах, станції метро, мости тощо, відзначили в прес-службі БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київрада своїм рішенням доручила КМДА забезпечити негайну реалізацію висновків та рекомендацій робочої групи, яка була створена для вивчення ситуації в хлібобулочній галузі м. Києва.

В своїх рекомендаціях робоча група пропонує, зокрема, підвищити ціни на хліб у Києві в 1,5-2 рази, встановивши ціну на хліб “Український” - 3 грн. за буханку (900 г), і 3 грн. 33 коп. (1 кг), хліб “Пшеничний хліб – 2 грн. 40 коп. за буханку (650 г) і 3 грн. 69 коп. (1 кг), батон “Нива” – 2 грн. 50 коп. за буханку (500 г) і 5 грн. (1 кг).