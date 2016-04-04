Суд закрив справу проти колишнього міністра екології Шевченка

Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, 22 березня у Солом'янському районному суді "вчисту виграли важливий суд у СБУ та Генпрокуратури".

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Шевченко зазначив, що в січні Головним управлінням боротьби з корупцією СБУ було складено адміністративний протокол, за яким його "безпідставно звинувачували у скоєнні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією".

"Мені ставили у провину те, що я начебто порушив закон про запобігання корупції тим, що не повідомив свого безпосереднього керівника, тобто прем’єр-міністра, про начебто конфлікт інтересів. Наші борці з корупцією з СБУ чомусь вирішили, що використання дипломатичного паспорту для неофіційної поїздки за кордон є конфліктом інтересів, про який треба було повідомити прем’єр-міністра. Насправді ж жодного конфлікту інтересів не було і, відповідно, не було про що повідомляти. Саме до такого висновку прийшов суд і ухвалив рішення про закриття справи за відсутністю складу правопорушення. Отже, я не порушував закон про запобігання корупції і ніякого правопорушення, пов'язаного з корупцією, не скоював", - написав екс-міністр.

Шевченко також нагадав, що 2 липня 2015 року його звільнили з посади міністра з формулюванням "за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення". "До мого звільнення і після лунали численні публічні заяви різних народних депутатів, а також письмові звернення до різних відомств із звинуваченням мене в корупції. На підставі цих заяв МВД, СБУ та ГПУ понад півроку проводили розслідування, і нічого не знайшли, що могло б свідчити про будь-які корупційні дії з мого боку. Адже жодних корупційних дій я не робив", - переконує Шевченко.

Крім того, Шевченко зазначив, що прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявляв, що звільнив його за корупцію. "Я одразу ж подав позов до суду проти Яценюка. Розуміючи, що він програє цей суд, скоріш за все, Яценюк, через свої особисті контакти, можливо, через Авакова, тисне на СБУ, аби ті звинуватили мене будь в чому, пов’язаному з корупцією. Так і з’явився той недолугий адміністративний протокол", - написав екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, уряд на своєму засіданні 24 червня 2015 року ухвалив рішення внести до Верховної Ради подання про звільнення Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів за вчинення діянь, які можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Згідно з поданням, у січні 2015 року у робочий час Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в Об'єднаних Арабських Еміратах, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці і безпідставно не брав участі в засіданні уряду. Крім того, Шевченко 6 червня чартерним рейсом вилетів приватним літаком в особистих справах до Дрездена, і повернувся 8 червня (робочий день) з Ніцци також приватним літаком.

На початку липня 2015 року ВР підтримала рішення уряду звільнити його з посади міністра.