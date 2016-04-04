США продовжать заохочувати антикорупційні реформи в Україні - Білий Дім

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Вашингтоні сказав прес-секретар Білого Дому Джош Ернест.

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"Президент Порошенко продемонстрував прихильність разом з іншими членами уряду України у впровадженні цілої низки антикорупційних реформ в Україні. І увесь час Сполучені Штати продовжують заохочувати президента Порошенка та інших високопосадовців в українському уряді слідувати шляхом впровадження цих антикорупційних реформ", - наголосив Ернест.

У зв'язку з цим прес-секретар Білого Дому заявив, що в Україні потрібно здійснити ще багато роботи.

Як звернув увагу Ернест, у порівнянні з попередником Порошенка на посаді президента, на даний момент в Україні досягнуто певного важливого прогресу у боротьбі з корупцією.

"І також чітко зрозуміло, що успішна реалізація цих антикорупційних реформ матиме вирішальне значення для довготермінового добробуту народу України, і по мірі того, як Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну, пропонуючи певну допомогу у сфері безпеки, але також в значенні надання економічної допомоги... Ми також продовжуємо заохочувати їх сумлінно реалізувати ті реформи, щоб забезпечити довготерміновий успіх нашого партнера", - наголосив Ернест.

Додамо, що раніше керівник Європейського командування США і Верховного головнокомандування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав звернувся з рекомендаціями до уряду США щодо надання Україні зброї.