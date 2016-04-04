Обама: США і НАТО продовжать надавати допомогу Україні

Про це сказав президент США Барак Обама після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, повідомляє ТАСС.

За його словами, Вашингтон і Північноатлантичний альянс "нададуть Україні допомогу оборонного характеру".

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