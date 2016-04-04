Обама: США і НАТО продовжать надавати допомогу Україні

21:03, 04 квітня 2016
Політика
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США і НАТО будуть надавати допомогу Україні, у тому числі оборонного характеру.

REUTERS

Про це сказав президент США Барак Обама після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, повідомляє ТАСС.

За його словами, Вашингтон і Північноатлантичний альянс "нададуть Україні допомогу оборонного характеру".

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Раніше керівник Європейського командування США і Верховного головнокомандування Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав звернувся з рекомендаціями до уряду США щодо надання Україні зброї.
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