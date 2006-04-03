Хто скаржився в ЦВК

У Центральну виборчу комісію після 26 березня надійшло 243 скарги, зокрема 124 скарги з вимогою про проведення перерахунку голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ сьогодні журналістам у Києві.

«Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» направив у ЦВК 42 скарги, Блок Литвина – 39 скарг, партія «Віче» - 14, Блок Кармазіна – 11, кандидати в народні депутати – 52, члени окружних виборчих комісій – 20, громадяни – 34», - сказав Я.ДАВИДОВИЧ. Він уточнив, що зараз на розгляді в ЦВК є 140 скарг.

За словами голови Центрвиборчкому, 29 із 45 суб`єктів виборчого процесу одержали підтримку менше 100 тисяч голосів виборців, 9 сил – до 500 тисяч, і 7 партій – понад 1 мільйон. «При тому, що лідер (Партія регіонів, яка перемогла на парламентських виборах) дістав підтримку понад 8 мільйонів виборців», - зазначив Я.ДАВИДОВИЧ.