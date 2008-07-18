У Сацюка хочуть відібрати українське громадянство

Генеральна прокуратура України розглядає питання про позбавлення фігуранта у справі отруєння Віктора ЮЩЕНКА Володимира САЦЮКА українського громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, коментуючи журналістам позицію відомства щодо відмови Росії в екстрадиції В.САЦЮКА в Україну.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО відмовився прокоментувати слова Президента України В.ЮЩЕНКА про те, що з Росії повинні бути екстрадовані саме ті особи, які причетні до його отруєння.

О.МЕДВЕДЬКО поінформував, що у зв’язку з цими подіями на сьогодні Генеральна прокуратура України розглядає питання про позбавлення В.САЦЮКА українського громадянства в рамках правового поля.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура Російської Федерації відмовилася видавати колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА правоохоронним органам України. «У зв`язку з тим, що у провадженні військової прокуратури Центрального регіону України знаходиться кримінальна справа за звинуваченням В.САЦЮКА в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, здійснене працівником правоохоронного органу), ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація, тобто внесення службовою особою до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, Генеральна прокуратура України в квітні 2008 року звернулася в Генеральну прокуратуру Російської Федерації з клопотанням про його екстрадицію”, - йдеться в повідомленні. У той же час прес-служба Генпрокуратури зазначає: “У відповідь на це звернення Генеральна прокуратура РФ повідомила, що, оскільки В.САЦЮК є громадянином Російської Федерації, то згідно зі ст. 61 Конституції РФ і ст. 57 Конвенції про правову допомогу і про правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах видача його правоохоронним органам України неможлива”.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу стосовно колишнього першого заступника голови СБУ за ознаками ч. 2 ст. 423 КК України (зловживання військовою службовою особою службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Довідка УНІАН. В.САЦЮК – народний депутат двох скликань. У Верховній Раді III скликання входив у фракцію «Демократичний союз», у Раді IV скликання – в депутатську групу «Європейський вибір». 3 лютого 2004 року став членом фракції СДПУ(о). З 30 квітня по 13 грудня 2004 року обіймав посаду першого заступника керівника Служби безпеки України. З червня 2005 року оголошений у міжнародний розшук.