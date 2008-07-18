Ющенко зійшов на Говерлу, незважаючи на штормове попередження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкрив на горі Говерла скульптурну композицію «Тризуб».

Також, як повідомляє ЗІК, глава держави разом з головами обласних держадміністрацій на вершині заклав капсулу із землею, привезену з різних регіонів України.

Після встановлення державних символів – прапора України і скульптурної композиції “Тризуб” , їх освятили священнослужителі.

У своєму виступі на Говерлі В.ЮЩЕНКО привітав усіх з успішним сходженням на найвищу вершину Українських Карпат, що відбулося “незважаючи на штормове попередження”.

“Таблички делегацій з різних областей засвідчили, що Україна не ділиться на Схід, Захід, Південь і Північ, - підкреслив Президент. - Ми є єдиним народом. Тішить те, що на Говерлі багато молоді. Це свідчення того, що молоде покоління буде єдиним у прагненні до розбудови нашої держави”.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що у керівників областей залишаться гарні враження про сьогоднішнє сходження на Говерлу, вони розкажуть про це своїм землякам.

Окрім голів ОДА, разом з В.ЮЩЕНКОМ на Говерлі побували керівництво Секретаріату Президента України, народні депутати, урядовці, лідери політичних партій та громадських організацій.