Трудоголік Черновецький нічого не скаже про відпустку, бо його знімуть...

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ збирається піти у відпустку, але не називає конкретні терміни запланованого відпочинку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив сьогодні на прес-конференції в Київській міській державній адміністрації.

«Зараз я збираюся у відпустку. І те, що мене хвилює – я трудоголік, я переживаю за Київ, за те, які рішення прийматимуться, я думаю про киян, про свої обіцянки. Я довго у відпустці зазвичай не затримуюся, тому що мені складно знаходитися поза станом активної діяльності довгий час», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

У відповідь на прохання журналістів уточнити час відпустки і місце запланованого відпочинку, мер Києва сказав: «А ось не скажу, а то ви приїдете… і будете мене знімати. Ось нічого не скажу про відпустку. Скоро».