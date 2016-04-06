Японія та Україна домовилися координувати позиції в Раді безпеки ООН - Абе

15:01, 06 квітня 2016
Політика
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявляє, що Японія та Україна домовилися координувати спільні позиції в рамках засідань Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй.

president.gov.ua

Про це глава японського уряду сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

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За його словами, обговорювалась співпраця двох країн на міжнародній арені.

"Японія та Україна водночас стали непостійними членами Ради безпеки ООН (терміном на два роки до кінця 2017 року - УНІАН). Ми маємо нести велику відповідальність для вирішення глобальних завдань. Сьогодні ми з паном президентом підтвердили наміри координувати нашу позицію для гарантування безпеки на міжнародній арені", - заявив Абе.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв президенту України Петру Порошенку порушити питання щодо ситуації на Донбасі під час саміту лідерів країн "Великої сімки" (G7) в Японії 26-27 травня.

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