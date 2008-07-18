У Кличка заявляють, що столичне метро збираються приватизувати

У Блоці Віталія Кличка стверджують, що спроба Київради передати в заставу майно метрополітену є початком тіньової приватизації підприємства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку.

«Ярмо кредитів, які з 2006 року набрав метрополітен, не стає легшим. Замість фінансового оздоровлення, мерія безперервно залучає боргові кошти, начебто для фінансування виплат заробітної плати та будівництва метрополітену, плавно підводячи його до банкрутства та передачі в приватні руки», - заявляють у Блоці Кличка.

За словами представників Блоку, “прикриваючись потребою термінової виплати зарплат робітникам, менеджмент метрополітену на сесії Київради спробував «з голосу» запропонувати рішення про залучення 28 млн. грн. кредитних ресурсів під заставу вагонів метро. На сьогодні заборгованість КП «Київський метрополітен» за банківськими кредитами перевищує 300 млн. грн.”.

«Вагони хочуть віддадуть в заставу, але чіткого механізму погашення кредитів ми не бачили. А з такою заборгованістю ініціювати банкрутство - справа техніки. І потім ті самі банки, а точніше – бізнесмени, які стоять за ними, контролюватимуть метро, і вимагатимуть від тієї ж Київради погашення боргів» - заявляють депутати Блоку Кличка.

За їхніми словами, навіть якщо метрополітен уникне зазіхань, тягар відсотків з обслуговування кредитів все одно ляже на міський бюджет. “Колишній банкір, а нині керівник метрополітену Петро МІРОШНИКОВ планує залучати кошти для метро під 20% річних”, - додали депутати.

Блок Віталія Кличка вважає, що замість боргового фінансування, проблеми метрополітену треба вирішувати шляхом: фінансового оздоровлення; виведення з тіні величезних коштів від рекламного бізнесу в метро та оренди площ метрополітену; дотуванням з бюджету столиці та держави витрат на проїзд малозабезпечених.

“Потужний бізнес-сектор, який розвинувся в столичній підземці, має перекривати величезні витрати, які хочуть перекласти на плечі киян. Гроші, які заробляє метро, не мають бути «закритою зоною» та йти в кишеню тіньовим посередникам. Метрополітен є власністю громади і мерія має докладати зусиль для збереження цього стратегічного об’єкту, а не сприяти «прихватизації», як це сталося з «Київхлібом», “Київмлином”, “Київводоканалом” та банком «Хрещатик», - заявляють в Блоці Віталія Кличка.