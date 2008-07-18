Ющенка просять присвоїти Порошенку Героя України

Вінницька обласна рада разом з Вінницькою обласною державною адміністрацією вирішила клопотати перед Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про присвоєння генеральному директору концерну "Укрпромінвест" Олексію ПОРОШЕНКО звання "Героя України".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 51 з 66 депутатів , які сьогодні взяли участь у сесії Вінницької облради.

Згідно з рішенням, облрада просить Президента присвоїти О.ПОРОШЕНКУ звання "Героя України" за видатні заслуги у розбудові агропромислового комплексу Вінниччини.

За словам голови Вінницької облради Григорія ЗАБОЛОТНОГО, О.ПОРОШЕНКО є першим як серед вітчизняних, так і серед іноземних інвесторів, хто вклав кошти у сільське господарство області.

Г.ЗАБОЛОТНИЙ додав, що з часу приходу О.ПОРОШЕНКА в агропромисловий комплекс Вінницької області у 1999 році, структури концерну "Укрпромінвест" вклали в АПК понад 3,5 млрд. грн. інвестицій та залучених кредитних коштів, маючи при цьому одні з найкращих в Україні соціальних стандартів для своїх робітників.

***72-річний О.Порошенко з 1999 року працює генеральним директором концерну "Укрпромінвест", який управляє агроформуваннями у Вінницькій області через керуюче підприємство "Продовольча компанія "Поділля". До складу "Поділля" входить Крижопільський цукровий завод, а також 18 агроформувань у Крижопільському, Томашпільському, Тростянецькому й Ямпільському районах Вінницької області, які обробляють близько 100 тис. га сільськогосподарських угідь та утримують біля 20 тваринницьких комплексів.