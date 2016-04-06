Джемілєв: Якщо в Криму почнуться етнічні чистки, кримськотатарський "батальйон смертників" може перейти до дій

За словами національного лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, це дозволить "посилити українську присутність" в області, передає "Крим.Реалії".

"Зараз на кордоні Херсона та Криму ми формуємо свій озброєний підрозділ, батальйон. Основним завдання цього батальйону, звісно, не буде збройний опір... Вони (бійці батальйону – Ред.), по-перше, охоронятимуть кордон, посилюватимуть українську присутність у Херсонському регіоні", – розповів він.

"Але не виключається, що якщо там (у Криму – Ред.) почнуться якісь криваві речі, чищення етнічні, то цей батальйон, мабуть, буде приходити на допомогу своїм співвітчизникам, чого б це їм не коштувало. Тому вони називають себе "батальйоном смертників", – додав національний лідер кримських татар.

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При цьому Джемілєв акцентував на принципах ненасильства: "єдиний наш інструмент – це неприйняття окупантів і збір інформації, доведення до відома світової спільноти".

"Якщо почнуться якісь дії з боку кримських татар типу збройного опору, а окупанти якраз провокують кримських татар на це, щоб потім, так само як і в Чечні, знищувати наших людей, то це буде по суті, загибель нашого народу", – сказав він.

Раніш глава Меджлісу Рефат Чубаров заявляв, що Росія на території окупованого нею Криму застосувала тактику "випаленого простору" з точки зору поведінки громадськості.