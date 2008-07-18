Відгукнувся політик, який буцімто "вигадав" отруєння Ющенка

Колишній державний секретар, депутат Київради Олександр ЗІНЧЕНКО стверджує, що, заявляючи про отруєння кандидата в президенти України Віктора ЮЩЕНКА, він посилався “не на власні фантазії, а на документи і висновки лікарів”. Про це він сказав в інтерв`ю виданню «Контракти», коментуючи заяви Давид ЖВАНІЇ про те, що історію з отруєнням придумало керівництво штабу президентської виборчої кампанії В.ЮЩЕНКА, керівником якого був О.ЗІНЧЕНКО.

О.ЗІНЧЕНКО підкреслив, що «нічого не придумував, діяв абсолютно щиро, і зараз готовий нести відповідальність за всі свої слова і вчинки». «Крім того, мені ніколи не доводилося чути, щоб харчове отруєння і ті хвороби, про які у зв`язку з цим зараз пишуть в пресі, викликали б таку реакцію організму», - зазначив він і при цьому додав: «Ворогу не побажаю перенести те, що переніс тоді ЮЩЕНКО».

О.ЗІНЧЕНКО підкреслив: “я посилався не на власні фантазії, а на документи і висновки лікарів». «До речі, і вони самі про це ж говорили у нас в Києві і відповідали на запитання журналістів», - додав він. За його словами, сьогодні обговорення цієї теми виглядає «якимсь круглим столом: щось знають лічені люди, а коментують всі». О.ЗІНЧЕНКО вважає, що «багато часу упустили, і довго з огляду на багато обставин розслідування не велося, але переконаний, рано чи пізно істина візьме гору».