Порошенко: Справжня мета організаторів референдуму в Нідерландах - атака на єдність Європи (відео)

Президент України Петро Порошенко заявив, що референдум у Нідерландах щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом має виключно консультативний характер.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі президента.

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"Хотів би всім нагадати, що справжня мета організаторів референдуму - це не Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це атака на єдність Європи, атака на поширення європейських цінностей. Про це також свідчить і дискусія, яка була розгорнута напередодні референдуму", - заявив Порошенко.

Також президент підкреслив, що у цього референдуму, згідно з Конституцією і законодавством Нідерландів - виключно консультативний характер, тепер слово за урядом, парламентом, політикумом Голландії.

"Упевнений, що стратегічно це подія - не завада на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити, що не дивлячись на це, Україна продовжить втілювати в життя Угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це - шлях до модернізації Української держави та зміцнення її незалежності ", - говорить президент.

Порошенко заявив, що Україна не зверне зі шляху євроінтеграції.

Як повідомляв УНІАН, в Нідерландах завершено попередній підрахунок результатів референдуму щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Явка на референдумі склала 32,2%. "За" проголосувало - 38,1%, "Проти" - 61,1%. Недійсними є 0,8% бюлетенів.

Офіційні дані мають бути оголошені Виборчою Радою Нідерландів 12 квітня. Після цього уряд країни має вирішити, що робити далі.

Нагадаємо, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. На голосування виносилося питання: «Ви «за» чи «проти» ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?». Виборчі дільниці відкрилися о 7.30 і працювали до 21.00.

Читайте такожЗавершено попередній підрахунок результатів референдуму в Нідерландах: явка - 32,2%, проти проголосувало 61,1%

Виборча система в Нідерландах відрізняється від української - за проведення виборів чи референдумів відповідають місцеві органи влади.

Щоб референдум, який має дорадчий характер, був визнаний дійсним, має проголосувати 30% нідерландців, які мають право голосу. Цей референдум є першим, який проводиться у відповідності до закону, ухваленого влітку минулого року.