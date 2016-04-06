Референдум у Нідерландах: Голландці озвучили основні причини голосування проти Асоціації з Україною
Компанія Ipsos провела опитування серед голландців, за допомогою якого вияснила основні причини, через які вони голосуватимуть "за" чи "проти" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Згідно з результатами опитування, 59% з тих голландців, які виступають проти Угоди про асоціацію, мотивує свій вибір високим рівнем корупції в Україні, пише Європейська правда.
На другому місці (34%) серед аргументів голосувати "проти" на референдум є те, що Угода може стати кроком до членства України в ЄС.
Ще 31% опитаних серед тих, хто не підтримає Угоду, заявили, що не розділяють європейські цінності, 30% вважає, що Угода не вигідна економіці Нідерландів.
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Водночас ті голландці, які підтримують Угоду про асоціацію, керуються насамперед тим, що документ полегшить торгівлю між Україною та Нідерландами (так вважає 49%).
Ще 41% респондентів відзначило, що головною причиною голосувати "за" є вигода для економіки Нідерландів. Натомість 33% переконані, що Угода зробить Україну сильнішою в протистоянні з Росією.
Як відомо, в Нідерландах 6 квітня проходить консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.