Суд обрав особисте зобов'язання в якості запобіжного заходу адвокату ГРУшника Соколовській

Як повідомляє "Українська правда".

"Зобов'язати Соколовську прибувати за першою вимогою слідчого прокурора чи слідчого судді", - оголосив рішення головуючий суддя Олександр Бець.

Прокуратура Київської області звинувачує Соколовську в тому, що вона вдарила ножем чоловіка на прізвище Крамаренко. Сторона обвинувачення просила Апеляційний суд Києва скасувати ухвалу Шевченківського районного суду Києва про відмову взяття адвоката під варту.

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Поліція Київської області розслідує справу проти Соколовської за ч. 1 статті 121 (умисне завдання тяжкого тілесного ушкодження) КК України.

Сама Соколовська вважає справу проти неї проявом тиску через роботу у справі Єрофеєва.