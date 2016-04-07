Меркель: Шлях України до європейських стандартів має бути безперервним, незважаючи на результати референдуму
Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель заявляє, що шлях України до європейських стандартів повинен бути безперервним.
Про це повідомляє Reuters.
Голова уряду ФРН заявила, що Нідерланди владнають з інституціями Євросоюзу питання того, яким чином просуватися далі в реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, до більш тісніших політичних та економічних зв'язків, проти яких виступили голландські виборці на консультативному референдумі.
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"Ми, безсумнівно, маємо всіляку зацікавленість, щоб український шлях в напрямку Європи, і перш за все до певних стандартів, які погоджені в Угоді про асоціацію, був безперервним шляхом", - наголосила Меркель після спільної зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом.
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".
За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.
Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.