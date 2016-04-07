Меркель: Шлях України до європейських стандартів має бути безперервним, незважаючи на результати референдуму

Про це повідомляє Reuters.

Голова уряду ФРН заявила, що Нідерланди владнають з інституціями Євросоюзу питання того, яким чином просуватися далі в реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, до більш тісніших політичних та економічних зв'язків, проти яких виступили голландські виборці на консультативному референдумі.

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"Ми, безсумнівно, маємо всіляку зацікавленість, щоб український шлях в напрямку Європи, і перш за все до певних стандартів, які погоджені в Угоді про асоціацію, був безперервним шляхом", - наголосила Меркель після спільної зустрічі з президентом Франції Франсуа Олландом.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

На голосування було винесено питання: "Ви "за" чи "проти" ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС?".

За даними виборчого сервісу Нідерландської інформаційного агентства (ANP Verkiezingsdienst), оприлюдненими на сайті телеканалу NOS, "за" проголосували 38,1%, "проти" - 61,1%.

Офіційні дані повинні бути оголошені Виборчою радою Нідерландів 12 квітня.