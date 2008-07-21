Головком ВМФ Росії назвав головне завдання Північного флоту

Головком ВМФ Росії адмірал Володимир Висоцький вважає, що найважливіше завдання Північного флоту (ПФ) полягає в забезпеченні безпеки на морських і океанських напрямах північного заходу країни, повідомив РІА Новости помічник головнокомандувача.

Північний флот, який має в своєму складі морські стратегічні ядерні сили, надводні кораблі і підводні човни всіх класів, морську авіацію і берегові війська, "і надалі виконуватиме найважливіше завдання із забезпечення безпеки на морських і океанських напрямах північного заходу Росії", наводить помічник слова головкома, який провів робочу поїздку на Північ.

Він також повідомив, що під час робочої поїздки на ПФ головком відвідав авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", перевірив технічну готовність корабля, роботу командира і офіцерського складу щодо зміцнення дисципліни і рівня соціальної захищеності екіпажа. У гарнізоні Гаджієво (Мурманська обл.), де базуються підводні човни, головком заслухав доповідь командування.