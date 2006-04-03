Скільки коштують чоловічі ноги

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Топ найдорожчих футбольних команд та гравців
У понеділок видання Forbes опублікувало новий рейтинг найбільш дорогих клубів світу. Перше місце упевнено займає англійський "Манчестер Юнайтед" з цифрою в 1, млрд. 373 млн. доларів. На другій сходинці іспанський "Реал" - 1 мдрд. 012 млн. та третє місце в італійського "Мілана" - 921 млн.
Серед найбільш високооплачуваних гравців за рейтингом Forbes лідирує футболіст "Реала" Девід Бекхем з 32 млн. доларів зароблених за минулий рік. На другому місці знаходиться ще один гравець "королівського клубу" - бразилець Рональдо з 23 мнл. доларів прибутку.
Третя сходинка в ще одного "реаліста" - француза Зідана з 19 млн. заробітку на рік.
Примітно, що "найбіднішими" серед 20-ки найбільш оплачуваних футболістів світу, є Сол Кемпбелл з "Арсеналу", який в минуломі році збагатився на 7 млн. доларів.
Не знайшлося місця в списку Forbes для одного з кращих гравців світу останніх років Андрія Шевченка, який тільки в "Мілані", як футболіст заробляє більше чотирьох мільйонів доларів на рік, а після продовження контракту ця сума могла й збільшитися. До того ж Шевченко є активним учасником багатьох рекламних компанії провідних світових брендів...
Тор-25 найдорожчих команд світу.
1. "Манчестер Юнайтед" – $1,373 млн
2. "Реал" (Мадрид) - $1,012 млн
3. "Мілан" – $921 млн
4. "Арсенал" – $841 млн
5. "Баварія" – $769 млн
6. "Ювентус" – $687 млн
7. "Челсі" – $508 млн
8. "Інтер" - $504млн
9. "Барселона" - $440млн
10. "Ліверпуль" - $370млн
11. "Шальке" - $324млн
12. "Ньюкасл" - $302млн
13. "Рома" - $263млн
14. "Манчестер Сіті" - $222млн
15. "Тоттенхем" - $214млн
16. "Ліон" - $208млн
17. "Селтік" - $196млн
18. "Валенсія" - $195млн
19. "Баейр" - $189млн
20. "Глазго Рейнджерс" - $187млн
21. "Аякс" - $171млн
22. "Борусія" Д - $141млн
23. "Евертон" - $138млн
24. "Астон Вілла" - $120млн
25. "Порто" - 106$млн.
Тор-20 найбільш оплачуваних футболістів.
1. Девід Бекхем ("Реал") - 32
2. Рональдо ("Реал") - 23
3. Зінедін Зідан ("Реал") - 19
4. Роналдінью ("Барселона") - 14
5. Франческо Тотті ("Рома") - 13.5
6. Майкл Оуен ("Ньюкасл") - 13
7. Френк Лемпард ("Челсі") - 12.5
8. Олівер Канн ("Баварія") - 11
9. Рауль ("Реал") - 11
10. Дел П`єро ("Ювентус") - 10, 5
11. Міхаель Баллак ("Баварія") - 10
12. Тьєрі Анрі ("Арсенал") - 10
13. Джон Террі ("Челсі") - 10
14. Уейн Руні ("МЮ") - 10
15. Ван Ністелрой ("МЮ") - 9
16. Крістіан Вієрі ("Монако") - 8
17. Патрік Вієра ("Ювентус") - 8
18. Луіш Фігу (Арсенал) - 7.5
19. Ріо Фердінанд ("МЮ") - 7.5
20. Сол Кемпбелл (Арсенал) - 7.