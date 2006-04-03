Скільки коштують чоловічі ноги

У понеділок видання Forbes опублікувало новий рейтинг найбільш дорогих клубів світу. Перше місце упевнено займає англійський "Манчестер Юнайтед" з цифрою в 1, млрд. 373 млн. доларів. На другій сходинці іспанський "Реал" - 1 мдрд. 012 млн. та третє місце в італійського "Мілана" - 921 млн.

Серед найбільш високооплачуваних гравців за рейтингом Forbes лідирує футболіст "Реала" Девід Бекхем з 32 млн. доларів зароблених за минулий рік. На другому місці знаходиться ще один гравець "королівського клубу" - бразилець Рональдо з 23 мнл. доларів прибутку.

Третя сходинка в ще одного "реаліста" - француза Зідана з 19 млн. заробітку на рік.

Примітно, що "найбіднішими" серед 20-ки найбільш оплачуваних футболістів світу, є Сол Кемпбелл з "Арсеналу", який в минуломі році збагатився на 7 млн. доларів.

Не знайшлося місця в списку Forbes для одного з кращих гравців світу останніх років Андрія Шевченка, який тільки в "Мілані", як футболіст заробляє більше чотирьох мільйонів доларів на рік, а після продовження контракту ця сума могла й збільшитися. До того ж Шевченко є активним учасником багатьох рекламних компанії провідних світових брендів...

Тор-25 найдорожчих команд світу.

1. "Манчестер Юнайтед" – $1,373 млн

2. "Реал" (Мадрид) - $1,012 млн

3. "Мілан" – $921 млн

4. "Арсенал" – $841 млн

5. "Баварія" – $769 млн

6. "Ювентус" – $687 млн

7. "Челсі" – $508 млн

8. "Інтер" - $504млн

9. "Барселона" - $440млн

10. "Ліверпуль" - $370млн

11. "Шальке" - $324млн

12. "Ньюкасл" - $302млн

13. "Рома" - $263млн

14. "Манчестер Сіті" - $222млн

15. "Тоттенхем" - $214млн

16. "Ліон" - $208млн

17. "Селтік" - $196млн

18. "Валенсія" - $195млн

19. "Баейр" - $189млн

20. "Глазго Рейнджерс" - $187млн

21. "Аякс" - $171млн

22. "Борусія" Д - $141млн

23. "Евертон" - $138млн

24. "Астон Вілла" - $120млн

25. "Порто" - 106$млн.

Тор-20 найбільш оплачуваних футболістів.

1. Девід Бекхем ("Реал") - 32

2. Рональдо ("Реал") - 23

3. Зінедін Зідан ("Реал") - 19

4. Роналдінью ("Барселона") - 14

5. Франческо Тотті ("Рома") - 13.5

6. Майкл Оуен ("Ньюкасл") - 13

7. Френк Лемпард ("Челсі") - 12.5

8. Олівер Канн ("Баварія") - 11

9. Рауль ("Реал") - 11

10. Дел П`єро ("Ювентус") - 10, 5

11. Міхаель Баллак ("Баварія") - 10

12. Тьєрі Анрі ("Арсенал") - 10

13. Джон Террі ("Челсі") - 10

14. Уейн Руні ("МЮ") - 10

15. Ван Ністелрой ("МЮ") - 9

16. Крістіан Вієрі ("Монако") - 8

17. Патрік Вієра ("Ювентус") - 8

18. Луіш Фігу (Арсенал) - 7.5

19. Ріо Фердінанд ("МЮ") - 7.5

20. Сол Кемпбелл (Арсенал) - 7.