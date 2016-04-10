Президент запевняє, що у нього не буде конфронтації ані з парламентом, ані з урядом

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Я шаную і поважаю український парламент. Я, напевно, перший президент, який категорично не хоче і не допустить входження у конфронтацію ані з парламентом, ані з урядом», - заявив він.

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«Іншого парламенту у мене для вас немає, і наступний парламент кращим не буде, і в цій ситуації ми маємо забезпечити, щоб парламент виконав ті завдання, ті зобов’язання, які вони брали на себе при підписанні коаліційної угоди і завершили процес реформ, завершили реформу по децентралізації, ми маємо забезпечити реальні кроки по дорожньому будівництву, ми маємо забезпечити реальні обсяги по інвестиціям, і наші міжнародні партнери нам дуже в цьому допоможуть», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем’єр-міністра України.