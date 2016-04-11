У Вашингтоні рекомендували не включати Демчишина до складу нового уряду - ЗМІ

За інформацією джерел DT.UA, Нуланд настійно рекомендувала Порошенку не включати до складу нового Кабміну нинішнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина.

На думку американської сторони, дії Демчишина на посаді міністра не завжди були достатньо професійними і прозорими.

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Крім того, певні питання у керівництва США викликає міністр соціальної політики Павло Розенко.

Міністр фінансів Наталія Яресько, до чиєї думки прислухаються у Вашингтоні, вважає, що голова Мінсоцполітики гальмує реформи соціальної сфери, Пенсійного фонду і пенсійної системи в цілому.

Крім того, під час зустрічі у Вашингтоні американська сторона вже не виступала проти відставки Арсенія Яценюка з посади голови уряду, як це було напередодні голосування за недовіру Кабміну.

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Разом з тим, віце-президент США і помічник держсекретаря наполягали на негайному формуванні уряду, розглядаючи в якості дедлайну 12 квітня, у крайньому випадку – кінець наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.