Меркель не хвилює ставлення "не членів" до України та НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Федеральний канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ наголошують на необхідності продовження переговорів у форматі Україна-НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому вони наголосили сьогодні в ході спільної прес-конференції за результатами переговорів у Києві.

Зокрема, А.МЕРКЕЛЬ підкреслила, що на бухарестському саміті НАТО було ухвалено принципове рішення, що Україна стане членом НАТО. При цьому вона наголосила, що жодна інша країна, яка не є членом НАТО, не може брати участі в дискусії щодо перспектив членства України.

В свою чергу В.ЮЩЕНКО підкреслив, що є великий прогрес у переговорах щодо євроатлантичних прагнень України.

Водночас він відзначив, що питання інтеграції України в НАТО є більш чутливим, і сторони дійшли згоди, що необхідно продовжити діалог, в тому числі на найвищому рівні.

«Необхідно формулювати компроміси, йдучи цією дорогою. Я є оптимістом. Ми рухаємося правильною дорогою, дорогою, яка влаштовує європейське співтовариство, Німеччину зокрема. Я переконаний, що і в цьому напрямку ми матимемо спільний успіх», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО, на якому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовились підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

Наступний саміт НАТО відбудеться у грудні цього року.