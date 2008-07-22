Тимошенко подарувала Меркель вишиті маки з мережкою (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, учора у Києві відбулася зустрічпрем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО із федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Німеччина сьогодні є партнером номер один для України. За її словами, про це свідчить високий рівень товарообігу між країнами, а також обсяг німецьких інвестицій в українську економіку.

“Німеччина готова надавати активну підтримку Україні, укладати нові угоди між нашими країнами”, - сказала у свою чергу А.МЕРКЕЛЬ.

Зустріч прем`єра і канцлера відбувалася у розширеному складі. З української сторони, зокрема, на зустрічі були присутні: віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ, міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО. З німецької сторони – речник федерального уряду ФРН Ульріх ВІЛЬГЕЛЬМ, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Райнгард ШЕФЕРС, міністеріаль-директор, радник федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої та безпекової політики Крістоф ГОЙСГЕН і міністеріаль-директор, радник федерального канцлера Німеччини з питань європейської політики Уве КОРСЕПІУС.

Після завершення зустрічі у розширеному складі прем’єр-міністр України і федеральний канцлер Німеччини провели додаткову зустріч віч-на-віч.

Фото Олександра Прокопенка/УНІАН