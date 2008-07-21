Тимошенко і Меркель обговорили стратегію співпраці та енергетику

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела МЕРКЕЛЬ обговорили стратегію поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Німеччиною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів України.

Під час зустрічі Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Німеччина сьогодні є партнером номер один для України. За її словами, про це свідчить високий рівень товарообігу між країнами, а також обсяг німецьких інвестицій в українську економіку.

Прем’єр-міністр України вважає, що сьогодні Україна має розробити стратегію партнерства як з Німеччиною зокрема, так і з Європейським союзом в цілому, а також визначити напрямки співпраці в економіці, енергетиці й у питаннях, пов’язаних зі створенням спільної системи безпеки в ЄС. “Сподіваюсь, що сьогоднішня зустріч надасть додатковий поштовх нашим двостороннім стосункам”, - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також пообіцяла, що уряд України у стислі терміни вирішить питання щодо повернення усіх приміщень лютеранській церкві.

У свою чергу федеральний канцлер ФРН заявила, що не бачить альтернативи успішному шляху розвитку України. Вона відзначила, що Німеччина й Україна є добрими партнерами, зокрема по всім напрямкам зовнішньоекономічної діяльності. “Німеччина готова надавати активну підтримку Україні, укладати нові угоди між нашими країнами”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.

Після завершення зустрічі у розширеному складі прем’єр-міністр України і федеральний канцлер Німеччини провели додаткову зустріч віч-на-віч, після якої Ю.ТМОШЕНКО повідомила, що сторони домовилися про гармонізацію енергетичної політики України й Німеччини.

“Ми домовилися про повну гармонізацію нашої енергетичної політики, яка дає можливість для диверсифікації, енергозбереження, а також здійснення спільних пілотних проектів щодо реформування житлово-комунального господарства”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава українського уряду подякувала А.МЕРКЕЛЬ за підтримку України при підписанні Угоди про поглиблення зони вільної торгівлі, а також Угоди про політичну асоціацію, завдяки яким Україна може отримати новий формат партнерства з Європейським Союзом.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила про досягнуту домовленість з федеральним канцлером ФРН щодо координації дій на рівні Міністерств охорони здоров’я двох країн у питаннях боротьби з ВІЛ/СНІДом.

У свою чергу А.МЕРКЕЛЬ зазначила, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну. Вона зазначила, що під час проведення переговорів щодо інтеграції України в Європейський Союз необхідно провадити спільні проекти, які йдуть на користь громадянам. “Ми знаємо, що у нас високий потенціал у торговельних відносинах, і невичерпаний потенціал в галузі досліджень, в галузі охорони здоров’я, і ми готові до того, щоб інтенсифікувати відносини з Україною”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ.