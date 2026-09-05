6000 атак дронами за тиждень: очільник Херсонської ОВА зробив тривожний прогноз на зиму

Зараз у Херсоні лишається жити 20% від тієї кількості людей, які були до повномасштабного вторгнення. Тобто близько 60 000 мешканців.

За останній місяць ситуація в Херсоні значно погіршилася через зростаючі атаки росіян. Крім того, на місто чекає важка зима.

Про це в інтервʼю РБК Україна розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін."6000 дронових атак за тиждень, тому не думаю, що, у когось є позитивний настрій, чи якісь реалістично оптимістичні погляди на майбутнє. По військовій ситуації, по наближенню зими я бачу тільки погіршення. Тому тільки реалізм і допомога людям. За все перше півріччя було застосовувано близько 100 КАБів, а за останній місяць вже 200", – поділився думкою Прокудін.

Він додав, що на тлі посилення обстрілів, херсонці не можуть розраховувати на роботу ТЕС та інших об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, які забезпечують місто теплом.

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"Херсон може залишатися без світла на дуже тривалий час. Ми його відновлюємо, намагаємось працювати над альтернативними варіантами й опалення, і світла, але тут позиція чітка. Майно чи стіни можна відбудувати, а людське життя повернути неможливо. Тому заклик до евакуації – це не паніка, а відповідальність", – наголосив Прокудін.

Він також пояснив, що якщо в минулі роки Херсон справлявся із захистом енергетичних обʼєктів, то цієї зими ситуація зміниться.

"Якщо брати Київ, який минулого року був без світла, то Херсон був один тиждень всього без світла. Тому що ми захищалися з 2023 року, будували все. І вони (херсонці, – УНІАН) сподіваються, що так і буде. А я кажу правду, що такого не буде. Тому що за останній місяць вони КАБами по 1,5 тонни розбили все, від них не захистить жодне укриття. Я просто кажу правду, що в цьому році буде не так", – зазначив Прокудін.

Скільки людей лишається в Херсоні і чому вони відмовляються від евакуації

За словами Прокудіна, наразі в Херсоні лишається жити 20% від тієї кількості людей, які були до повномасштабного вторгнення.

"Кількість була приблизно 300 000, зараз 60 000. Весь Херсон перебуває в небезпечній зоні і навіть в ті райони, які два місяці тому, були більш-менш безпечні, зараз - червона зона, де більше поранених і вбитих", – розповів Прокудін.

Полювання російських дронів на цивільних українців

Він зазначив, що пілоти російських дронів активно полюють на цивільних у місті, вбивають комунальних працівників та полюють на цивільний транспорт.

"Маршрутки – це взагалі біль. Дуже велика кількістьвеликих маршрутних автобусів, де люди гинуть та отримують поранення. Останній факт, це дев'ять постраждалих, чотири відразу загинуло. П'ять, завдячуючи водію цього автобуса, який не зупинився і довіз людей всіх до лікарні. Дві людини вижили завдяки мужності, яку він проявив", – ділиться Прокудін.

Евакуація з міста

Коментуючи питання евакуації, він зазначив, що вона триває з 2023 року. За словами Прокудіна, наразі з міста вже було евакуйовано майже 53 тис. людей. Серед них 7000 – діти, ще 600 маломобільних людей.

"За минулий тиждень було приблизно 250 людей. Евакуація не закінчувалась, тільки розширяється зона обов'язкової евакуації для сімей з дітьми, більше ми націлені на дітей. Евакуації, як такої примусової, для дорослих не існує. Нам хоча б зберегти дітей і ми їх вивозимо. Зараз в зонах, в яких ми оголосили обов'язкову евакуацію, залишається приблизно 100 дітей, зараз йде процес щодо їхньої евакуації", – зазначає Прокудін.

За його словами, наразі зони примусової евакуації по всьому Херсону немає, тому в місті лишається близько 4800 дітей, а в області – 10600.

"Коли буде оголошена в Херсоні примусова евакуація, ми будемо зобов'язані з усіма органами намагатися вивезти всіх дітей. Зараз поки ситуація з тепло- й енергопостачанням критична, але не нульова", – зазначив Прокудін.

На запитання, які найпоширеніші причини відмов від евакуації, Прокудін каже, що люди відповідають:

"Це мій дім. Чого я повинен виїжджати? Тут все розкрадуть. Вони просто тримаються за стіни".

"Хто нас чекає, в якій області, за що мені орендувати квартиру, як я там буду жити".

Голова Херсонської ОВА зазначив, що це все причини, "люди не шукають можливості й не шукають, як зробити, а шукають причини".

Про захист Херсону

За його словами, в порівнянні з іншими прифронтовими регіонами, в Херсоні побудована одна з найефективніших систем протидії БПЛА.

"Ц експертиза військових. Там комплексний підхід. Це і радіоелектронна боротьба, і мобільно-вогневі групи і фізичний захист об'єктів та маршрутів. Зараз вже 260 кілометрів маршрутів обладнані антидроновими сітками для логістики. Ми тестували ці сітки, проводили експерименти. Навіть наші жінки ці сітки в морозильники клали, а потім через два тижні діставали й рвали, щоб розуміти, чи витримають вони взимку. Зараз це і роботизовані комплекси, які автоматично їздять і збивають дрони. Оператори сидить в безпечному місці і натискає", – зазначив Прокудін.

Він додав, що завдяки цій системі, Сили оборони знищують приблизно 95% російських БПЛА. Водночас він наголосив, що РФ постійно адаптує свою тактику, залежно від українського захисту.

"Ми постійно адаптовуємось. Вони тактику повністю змінюють, заходять з інших сторін, більше оптоволокна запускають, нарощують кількість – не по одному дрону, а по 10. Тому що РЕБ сприймає один-два дрони, а всі інші пропускають. І нам постійно треба нові технології та нові засоби виявлення. Ми підлаштовуємося, адаптовуємось. Але реально немає ні в кого такої парасольки, яка буде працювати. А по фронту, по інших ділянках, там на 15% менша ефективність. У нас дуже велика ефективність зараз нарощена. Але все, що залітає, тероризує, це невеликий відсоток того, що не збито", – сказав Прокудін.

Про навчання дітей

За словами Прокудіна, наразі в Херсоні немає навчального закладу, який не був би пошкоджений чи зруйнований повністю. Але попри це, наразі в місті дистанційно працює 162 заклади загальної середньої освіти та 66 дитячих садків. Загалом йдеться про навчання 44 000 школярів та близько 4 000 дошкільнят.

"З 1 вересня ми у змішаному форматі відкрились. Почали працювати в восьми закладах освіти Херсонщини. Це зона щонайменше за 40 км від лінії зіткнення. Там навчають дітей тільки в укриттях. Також релокували дві школи в Кривий Ріг. Там багато наших дітей. Дякую владі Кривого Рогу, вони дали нам місце. Ми там зробили ремонти й там прекрасні укриття", – сказав Прокудін.

Він також додав, що планується відкрити дві школи, які навчатимуть у змішаному форматі в підземних укриттях. Ще одну таку школу планують відкрити з наступного семестру.

"Аби більше дітей все-таки пішло навчатись в змішаному форматі, продовжуємо ще будівництво споруд. Зараз триває будівництво шести таких об'єктів – пʼять шкіл та один дитячий садок. І трохи пізніше ще п'ять дадуться, до кінця року. Це три школи й два дитсадки. Тому намагаємося хоч якось повернути та соціалізувати наших дітей в цьому жорстокому світі", – розповів Прокудін.

Атаки РФ по Херсону

Нагадаємо, 19 серпня окупанти атакували маршрутку в Херсоні, внаслідок чого четверо людей загинуло, ще пʼятеро отримали поранення.

Видання CEPA раніше відзначало, що РФ організовує "людське сафарі" у місті, полюючи на цивільних. Як зазначає репортер видання, багато людей не можуть виїхати з міста, тому що сама евакуація є небезпечною.

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