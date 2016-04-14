Аваков пояснив, чому поліцейська система все ніяк не реформується

Як передає кореспондент УНІАН, про це Він сказав на 9-му Київському форумі безпеки.

«Я хочу констатувати одну річ – хоч би скільки ми змінювали поліцейську систему, без повного тотального перезавантаження судової системи нічого не вийде. Без повного тотального перезавантаження Генеральної прокуратури та (системи) прокуратури в цілому нічого не вийде. Саме в цьому й полягають головні ризики системи безпеки країни», - заявив міністр.

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«Якщо ми ці дві речі не змінимо, дуже скоро молоді нові поліцейські зустрінуться з цинічним опором (і це вже відбувається) судової і прокурорської системи, які їх навчають, як потрібно жити за старими правилами», - сказав Аваков.

За його словами, «поки що у нас вистачає сил чинити опір, сподіваюся, їх вистачить далі».

«Це дуже важливий фактор, який недооцінюють», - вважає міністр.