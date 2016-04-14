Генсек Ради Європи заявив, що заборона Меджлісу буде дискримінацією кримських татар

Так Ягланд прокоментував на прохання УНІАН ситуацію, яка склалася в Криму щодо Меджлісу кримськотатарського народу.

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"Я настійно закликаю не вживати заходи по обмеженню діяльності Меджлісу, або називати його екстремістським. Меджліс повинен бути в змозі продовжувати свою діяльність в Криму", - заявив Ягланд.

За його словами, місія з прав людини, яку він направив на півострів у січні цього року, піднімала це питання. "Я відразу висловив свою стурбованість міністру закордонних справ (Росії) Лаврову. Ця ситуація невідкладна і, як було показано в нещодавно опублікованій доповіді про права людини, заборона Меджлісу буде дискримінувати всю громаду кримських татар, і тому є неприйнятною", - наголосив генсек РЄ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 квітня, призначений Москвою так званий прокурор Криму Наталія Поклонська повідомила, що прийняла рішення про призупинення діяльності на території півострова Меджлісу кримськотатарського народу до рішення суду. Захист Меджлісу вже заявила, що оскаржить це рішення.

Президент Петро Порошенко звернувся до світової спільноти у зв'язку з рішенням про призупинення діяльності Меджлісу. За словами глави української держави, єдиний шлях зупинити «це свавілля» – якнайшвидша деокупація півострова.

Голова Меджлісу Рефат Чубаров зазначив, що це рішення Поклонської, ухвалене за «вказівкою Кремля», буде покладено в основу звинувачень проти неї.

У лютому 2015 року Поклонська звернулася в підконтрольний Росії Верховний суд Криму з позовом про заборону діяльності Меджлісу, в березні почався процес за цим позовом. Чергове засідання суду у справі призначене на 15 квітня. Керівники Меджлісу прогнозують, що, найімовірніше, суд задовольнить вимоги прокуратури.

Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.